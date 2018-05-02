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الوطن

بطريرك الكاثوليك يستقبل مطران اللاتين في كوبري القبة

منذ 37 دقيقة
كتب: مصطفى رحومه
بطريرك الكاثوليك يستقبل مطران اللاتين في كوبري القبة

الأب هاني باخوم

أعلن الأب هاني باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، استقبل المطران عادل زكي، مطران اللاتين في مصر، بالمقر البطريركي بكوبري القبة، اليوم.

وقال باخوم، في بيان اليوم، إن الطرفان تطرقا خلال اللقاء إلى متابعة بعض الموضوعات التي دُرست في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر والذي انعقد، أبريل الماضى.

يذكر أن مجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك، يضم كل رؤساء الطوائف الكاثوليكية بمصر ويرأسه الأنبا إبراهيم إسحق، بصفته بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر.

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