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الوطن

إحالة أوراق متهمين بالقتل في الإسكندرية للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهما

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد الرملي
إحالة أوراق متهمين بالقتل في الإسكندرية للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهما

مصطى النمر

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، أوراق اثنين إلى مفتي الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليهما بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بتشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه والقتل.

وتعود أحداث القضية رقم 31574 لسنة 2017 ميلاديًا أول العامرية، والمقيدة برقم 659 كلي غرب الإسكندرية، عندما أقدم المتهم الأول "ال. ع. إ"، صاحب سوبر ماركت، والمتهم الثاني "أ. م. م"، عاطل، والمتهم الثالث "أ. ع. أ"، سائق سيارة ملاكي، على قتل المجنى عليه "خ. أ. م"، وذلك على خلاف مالي، وقتلة أمام المحال الخاص به مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واتفقوا فيما بينهم على قتله، واعدوا لذلك سلاح أبيض، وتوجهوا بالسيارة قيادة المتهم الثالث إلى المحل الذى يعمل به المجني عليه، وتعدوا علية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفروا هاربين.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات الموجودة بالمحل.

وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وعضوية كلاً من المستشارين أحمد محمود محمد إبراهيم، ومحمد هيثم عز أبو اليزيد، وبحضور وكيل النائب العام خالد محمود، وأمانه سر الجلسة عادل عزت، ومصطفى حسان البربرى، وحددت جلسة 7 يونيو للنطق بالحكم.

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