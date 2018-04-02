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الوطن

"جنايات الإسكندرية": السجن 5 سنوات لشاب بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

منذ 21 دقيقة
كتب: محمد الرملي
"جنايات الإسكندرية": السجن 5 سنوات لشاب بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 5 سنوات لشاب بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطي مسعود شعلة، وأمانة سر، محمد عثمان، في القضية رقم 455 لسنة 2017، كلي غرب، بالسجن المشدد لـ "م.ي.م"، لمدة 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وأكدت المحكمة في حكمها أنها بعد الاطلاع على المادة 304/2- 313 إجراءات جنائية، والمواد 1ـ2- 12/2- 28 / 1ـ39 / 1 من القانون رقم 94 / 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والمادة 32 عقوبات، وقررت المحكمة في حكمها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما نسب إليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

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