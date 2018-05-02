ضبط تاجر لاختلاقه واقعة اختطاف نجله بقرية الإنشا بالمحلة

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من كشف غموض واقعة اختفاء طفل في ظروف غامضة عن منزل عائلته بقرية الإنشا بالمحلة الكبرى، وتبين من التحريات الأمنية أن وراء الواقعة والد الطفل بالاشتراك مع شقيقه وزوجته.

وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقيه، مدير مباحث الغربية، يفيد بورود ببلاغ من العقيد علاء الغرباوي، مأمور مركز المحلة، من تاجر دواجن، ومقيم بقرية الإنشا الحديثة بدائرة المركز، بتغيب نجله 6 سنوات، عقب توجهه لزيارة جدته بذات القرية، وتلقيه اتصال هاتفي من سيدة مجهولة طلبت مبلغ 100 ألف جنيه كفدية لإعادته.

وأوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف مدير المباحث الجنائية، وقيادة العميد إيهاب عطية، رئيس مباحث الغربية، ضم العقيد محمد عمارة، رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت تحريات فريق البحث تحت إشراف الرائد عمر أبوبكر، رئيس مباحث مركز المحلة، أن وراء الواقعة والد الطفل بالاشتراك مع شقيقه وزوجته.

بمواجهتهم اعترفوا بما جاء بالتحريات، وجرى إعادة الطفل سالمًا لأهله، حيث توصلت التحريات إلى أن المُبلغ يستأجر مزرعة دواجن وأنه مدين بمبلغ 50 ألف جنيه "قرض من أحد البنوك"، وتأخر في السداد ووجود خلافات بينه وزوجته "والدة الطفل" لرغبته في بيع المنزل سكنه لسداد ديونه ورفضها واختلاقه واقعة الخطف، وبالتنسيق مع شقيقه "عامل" وزوجة الأخير "مقيمان بقرية بشبيش بدائرة المركز، ارتكبا الواقعة حتى يتمكن من بيع المنزل.

وبمواجهته اعترف بما جاء بالتحريات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.