تشاد تؤكد دعمها للنائب مصطفى الجندي مرشحا لرئاسة برلمان عموم افريقيا

أكد رئيس البرلمان التشادي الدكتور هارون كبادي دعم بلاده للنائب مصطفي الجندي، مرشحا لرئاسة برلمان عموم إفريقيا.

وقال : إن"تشاد ومصر ليس أمامهما سوى التعاون والدعم المتبادل، وسيتم توجيه الوفد التشادي في البرلمان الإفريقي بتأييد والتصويت لصالح المرشح المصري".

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس النواب مصطفى الجندي رئيس البرلمان التشادي، في إطار حملته الترويجية لشغل رئاسة البرلمان الإفريقي، بحضور سفير مصر لدي تشاد أدهم محمد نجيب، إلى جانب النواب الخمسة من البرلمان التشادي أعضاء برلمان عموم إفريقيا.. كما حضر اللقاء رئيس جمعية الصداقة المصرية التشادية والأمين العام لبرلمان تشاد.

وتحدث الجندي خلال اللقاء عن برنامجه الانتخابي بالتفصيل، مؤكدا على مبدأ "تداول منصب رئيس البرلمان الإفريقي بين الأقاليم الإفريقية الخمسة".

وتعهد الجندي بالعمل من أجل تطوير البرلمان الإفريقي من خلال انتقال أعضائه إلى الدول التي تواجه أزمات في الوقت الراهن بدلا من المكوث في مقر البرلمان دون التعرف على المشكلات في الميدان.

وأشار الجندي إلى أنه سيعمل من أجل أن يكون للاتحاد الإفريقي قانونا موحدا للتجارة الحرة بين الدول الإفريقية ولمكافحة الإرهاب، حيث أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون تحقيق الأمن والسلام.

ولفت إلى أنه سيعمل على زيادة ميزانية البرلمان الإفريقي من الاتحاد الإفريقي والمانحين.. واستدرك قائلا:"لكن لن يتم ذلك دون أن تكون هناك شفافية ومحاسبة داخل البرلمان الإفريقي".

ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان التشادي عن الشكر للنائب مصطفى الجندي على الزيارة.. مشيرا إلى أنها أول زيارة يقوم بها مرشح لهذا المنصب إلى البرلمان التشادي.. كما عبر عن إعجابه بالبرنامج الانتخابي الطموح للجندي من أجل تطوير البرلمان الإفريقي.

يذكر أن النائب مصطفي الجندي سبق أن زار نيجيريا وكوت ديفوار وأوغندا وإثيوبيا ورواندا في إطار حملة الترويج لانتخابه مرشحا عن شمال إفريقيا لرئاسة برلمان عموم إفريقيا والتي ستجرى في جنوب إفريقيا في 9 و10 مايو الجاري.