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الوطن

الحبس سنتين لمتهم بـ "أنصار الشريعة" بتهمة إهانة المحكمة

منذ 23 دقيقة
كتب: علاء يوسف
الحبس سنتين لمتهم بـ "أنصار الشريعة" بتهمة إهانة المحكمة

المتهمون في القضية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحبس سنتين للمتهم سيد عطا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة" بتهمة إهانة المحكمة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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