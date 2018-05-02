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الوطن

ارتفاع الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
ارتفاع الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

مؤشرات الأسهم الأوروبية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، مع الإفصاح عن أرباح فصلية قوية للشركات.

حيث ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6% إلى 387.4 نقطة، فيما صعد "فوتسي البريطاني عند 7543.2 نقطة بنسبة ارتفاع 0.3% فى نهاية التعاملات ، كما صعد "داكس" الألماني بنسبة 1.5% إلى 12802.2 نقطة، وسجل "كاك" الفرنسي صعوداً بنحو 0.2% إلى 5529.2 نقطة.

وجاء ارتفاع البورصات الأوروبية مع صعود أسهم الموارد الأساسية بنحو 2.8%، كما كان قطاع التكنولوجيا من بين الأفضل أداءً ، حيث ارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد إعلان "آبل" عن أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات.

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