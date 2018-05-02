ارتفاع الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، مع الإفصاح عن أرباح فصلية قوية للشركات.

حيث ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6% إلى 387.4 نقطة، فيما صعد "فوتسي البريطاني عند 7543.2 نقطة بنسبة ارتفاع 0.3% فى نهاية التعاملات ، كما صعد "داكس" الألماني بنسبة 1.5% إلى 12802.2 نقطة، وسجل "كاك" الفرنسي صعوداً بنحو 0.2% إلى 5529.2 نقطة.

وجاء ارتفاع البورصات الأوروبية مع صعود أسهم الموارد الأساسية بنحو 2.8%، كما كان قطاع التكنولوجيا من بين الأفضل أداءً ، حيث ارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد إعلان "آبل" عن أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات.