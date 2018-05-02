فصل "زير النساء" الموظف بـ"فيس بوك"

كشف جاكى ستوكس، مؤسس برنامج Spyglass Security، خلال الأسبوع الماضي، أن أحد مهندسي الأمان فى Facebook كان يستخدم حق الوصول إلى البيانات الشخصية لمستخدمي الشبكة الاجتماعية، لملاحقة ومطاردة النساء عبر الإنترنت.

وأكد موقع "فيس بوك"، يوم الاثنين، أن الشبكة الاجتماعية تحقق في هذه المزاعم، والآن كشفت تقارير أخبار NBC بأن الشبكة الاجتماعية قررت فصل الموظف المعني.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تعد قدرة مهندس الأمن للوصول إلى المعلومات الشخصية وإساءة استخدام البيانات لمطاردة النساء أمرًا مثيرًا للقلق، خاصة فى هذا التوقيت الذى تتعرض به "فيس بوك" للكثير من التساؤلات حول كيفية حماية بيانات المستخدمين خارجيًا، وعلى الصعيد الداخلي.

يشار إلى إعلان مارك زوكربيرج فى مؤتمر F8، أمس، عدد من تدابير الخصوصية المناسبة التى تهدف لطمأنة المستخدمين.