نائب النوبة بـ"محلية النواب": محافظة أسوان تعاني من الإهمال والتهميش

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية الجديدة 2018/2019، لمحافظة أسوان.

وقال اللواء هاني عبد المقصود، السكرتير العام لمحافظة أسوان، إن موازنة المحافظة في العام المالي الجاري 2017/ 2018، كانت 572 مليون جنيه، وأصبحت في موازنة العام المالي الجديد 2018/ 2019، 634 مليون جنيه بزيادة 62 مليون.

وأضاف السكرتير العام للمحافظة، أن الموارد انخفضت في المحافظة بعد الثورة، وأن إيرادات المعادن والمحاجر تذهب لإيرادات دولة، لافتًا إلى أن هناك مشكلة في التمويل الذاتي والذي يصل إلى نحو 92 مليون جنيه، منها أكثر من 70 مليون للمرتبات والأجور.

وأكد ممثل وزارة التخطيط، أن التمويل الذاتي لمحافظة أسوان خلال عام 2018/2019، بلغ 10 ملايين جنيه فقط.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "مش قادر أتخيل إن محافظة بحجم محافظة أسوان مقدرش أقلب ثرواتى فيها أيا كانت ثروات بشرية أو معدنية أو سياحية أو غيرها، ومقدرش أجيب 10 مليون تمويل ذاتي".

وقال النائب ياسين عبد الصبور، نائب دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، إن المحافظة تعاني من الإهمال والتهميش، متابعًا: "إحنا في أسوان نعانى، حكومة وضعتنا في ذيل المحافظات، ونسبة التنفيذ للأعمال والمشروعات كلها 50%، ونأتي في ذيل القائمة، العمالة المؤقتة تصرف رواتبها من وزارة المالية وليس من الصناديق الخاصة لمحافظة الأسوان".