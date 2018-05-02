تسجيل الدخول

الوطن

2 مليون شخص يشاركون صورهم يوميا على انستجرام داخل هاشتاج #365

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
2 مليون شخص يشاركون صورهم يوميا على انستجرام داخل هاشتاج #365

انستجرام

وجدت دراسة من جامعة شيفيلد ولانكستر، أن مشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعى لها فوائد متعددة، بما فى ذلك حب الذات، والتفاعل المجتمعي، وتعزيز الذكريات.

ويحتوى Instagram على أكثر من مليوني منشور داخل هاشتاج #365، والذي ينشر من خلاله المستخدمين صورة لأنفسهم كل يوم من أيام السنة، كما يستخدم الآلاف من الناس Blipfoto، وهى مجلة صور يومية على الإنترنت.

وقال أندرو كوكس، المؤلف المشارك فى الدراسة: "التقاط صورة واحدة يوميًا ومشاركتها عبر الإنترنت يبدو أنه يؤثر على رفاهية الإنسان بعدد من الطرق، إذ يشجع الناس على النظر بشكل مختلف إلى العالم من حولهم، ويحثهم على الخروج من طرقهم الروتينية وربطهم بالآخرين أكثر، ويجعلهم يشعرون بأنهم أكثر إبداعا".

وأصبح هناك اتجاهاً ناشئًا لأشخاص يقومون بما يمكن أن يسمى الممارسات اليومية الرقمية، على سبيل المثال، الكتابة كل يوم أو مشاركة صور يوميا.

وسجلت الدراسة الصور التى التقطها المشاركون والنص الذى أضافوه وكيف تفاعلوا مع الآخرين على موقع التصوير الفوتوغرافى لمدة شهرين، ووجدت الدراسة أن البحث عن شيء مختلف أو غير عادى فى اليوم لالتقاطه له فوائد إيجابى.

وقال كوكس: "عندما يكون هناك الكثير من الحديث عن الآثار الإدمانية أو الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي، فمن المهم أن ندرك أن الناس يستخدمونها أيضًا بطرق بارعة لتحسين حياتهم".

أخبار متعلقة

الليلة.. رشا نبيل تناقش تحول شبكات التواصل الاجتماعي لمنصات للموهوبين

الليلة.. رشا نبيل تناقش تحول شبكات التواصل الاجتماعي لمنصات للموهوبين
دراسة: نشر صورة يومية عبر حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي يحسن مزاجك

دراسة: نشر صورة يومية عبر حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي يحسن مزاجك
"الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي".. ندوة بمركز إعلام طنطا

"الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي".. ندوة بمركز إعلام طنطا
رئيس هيئة الأرصاد: ليس لدينا أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

رئيس هيئة الأرصاد: ليس لدينا أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي
الأزهر يطلق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سيناء أرض السلام"

الأزهر يطلق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سيناء أرض السلام"
"الإفتاء" تجيب عن حكم "بيع اللايكات" على وسائل التواصل الاجتماعي

"الإفتاء" تجيب عن حكم "بيع اللايكات" على وسائل التواصل الاجتماعي

التعليقات

الخطايا الـ10 تطارد «البدرى»

أحدث الأخبار

وكيل "الشباب": الوزير يدرس مقترحا بإنشاء قناة فضائية متخصصة

وكيل "الشباب": الوزير يدرس مقترحا بإنشاء قناة فضائية متخصصة

"الأطباء" تدعو أعضائها لحضور جلسة "بدل العدوى" الأحد

"الأطباء" تدعو أعضائها لحضور جلسة "بدل العدوى" الأحد

تنفيذ 304 أحكام قضائية في حملة أمنية بأسوان

تنفيذ 304 أحكام قضائية في حملة أمنية بأسوان

مصرع شاب وطفل تحت عجلات القطار في أبوشوشة بقنا

مصرع شاب وطفل تحت عجلات القطار في أبوشوشة بقنا

وزير الخارجية يستعرض إنجازات مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن

وزير الخارجية يستعرض إنجازات مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن

اختيارات الوطن

"وجبات ومبيت مجهز".. تعرف على المهن المطلوبة في العاصمة الإدارية

"وجبات ومبيت مجهز".. تعرف على المهن المطلوبة في العاصمة الإدارية

الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول «صلاح» وروما بدوري الأبطال

الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول «صلاح» وروما بدوري الأبطال

بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

الأكثر قراءة

عاجل