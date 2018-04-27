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الوطن

رئيس هيئة الأرصاد: ليس لدينا أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ 16 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
رئيس هيئة الأرصاد: ليس لدينا أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

الدكتور أحمد عبدالعال

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة ليس لديها صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإطلاق، موضحا أنها تمتلك فقط الموقع الرسمي الخاص بها.

وأضاف عبدالعال، في تصريح لـ"الوطن"، أن الهيئة سبق أن قدمت للجهات المسؤولة العديد من الشكاوى ضد تلك الصفحات التي تحمل أسماء للأرصاد الجوية لإغلاقها، والتي تنشر عبرها أخبار "اجتهادية"، على حد وصفه، مشيرا إلى أنه يمكن للجميع متابعة أخبار الطقس والهيئة من خلال الموقع فقط.

وكان الدكتور أحمد عبدالعال، قال اليوم، خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بيانات وتوقعات حالة الطقس، وأنها تعد قانونا جديدا لها سيشمل مادة تنص على محاسبة أي شخص أو هيئة تتحدث عن توقعات الأرصاد الجوية وحالة الطقس، حيث إن ذلك يسبب بلبلة بين المواطنين وأن القانون الجديد لهيئة الأرصاد الجوية سيتم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإصداره خلال الفترة المقبلة.

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