المجر ترفض الموافقة على إعلان أوروبي إفريقي حول الهجرة

رفضت المجر الأربعاء الموافقة، على إعلان أوروبي إفريقي يشيد بـ"فوائد الهجرات في مجال التنمية"، في حين أقرته نحو ستين دولة من أوروبا وإفريقيا، خلال مؤتمر وزاري عقد في المغرب.

ووقع على "إعلان مراكش السياسي" ممثلو 55 بلدا هي 27 بلدًا أوروبيا و28 إفريقيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سزيجارتو إن الإعلان "يقدم الهجرة على أنها ظاهرة بالضرورة إيجابية تساهم في التنمية الشاملة، نعتقد أن هذه المقاربة غير متوازنة ونحن لا نوافق عليها".

وتابع الوزير خلال كلمته امام مؤتمر مراكش "ان موقفنا يدعو الى التركيز على سبل وقف الهجرة غير الشرعية وليس تشجيعها".

واضاف "لا يمكن ان ننكر ان هناك جوانب امنية مهمة للهجرة ومن غير المقبول ان يتم تجاهل هذا الامر في الاعلان" مشيرا بشكل اساسي الى الاعتداءات التي استهدفت عددا من المدن الاوروبية خلال السنوات القليلة الماضية.

واعلن ان المجر ترفض "المقاربة الدولية الحالية التي تركز على طريقة ادارة الهجرة بينما المطلوب وقف التدفق غير الشرعي للمهاجرين الى اوروبا".

ودعا اعلان مراكش الى "مقاربة قائمة على حقوق الانسان" والى "حماية المهاجرين الذين يعانون من اوضاع صعبة" والى مكافحة "كره الاجانب والعنصرية والتمييز".

كما يتضمن الاعلان فقرة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل على مساعدة المهاجرين على العودة.

ويستقبل المغرب في ديسمبر مؤتمرا دوليا للامم المتحدة حول الهجرة من المفترض ان يصدر عنه ميثاق عالمي بهذا الشأن.