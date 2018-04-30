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الوطن

وزير الخارجية الأمريكى: «صفقة القرن» باتفاق الفلسطينيين والإسرائيليين

منذ 2 دقيقة
كتب: محمد الليثى، ووكالات

من النسخة الورقية

العدد : 2193

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وزير الخارجية الأمريكى: «صفقة القرن» باتفاق الفلسطينيين والإسرائيليين

وزير الخارجية الأمريكى الجديد مايك بومبيو

دعا وزير الخارجية الأمريكى الجديد مايك بومبيو، اليوم، الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات مع إسرائيل فى ختام محادثاته فى عمان، المحطة الأخيرة فى جولته الشرق أوسطية.

وقال «بومبيو» إنه يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين الانخراط فى العملية السياسية والعودة إلى مسار الحوار السياسى. وأكد أن «صفقة القرن» ستكون بالاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط محاولات من الولايات المتحدة لتسهيل الأمر بالتنسيق الوثيق مع الأردن، لإيجاد حل جيد للقضية الفلسطينية.

وأضاف «بومبيو»: «الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين، لأنه الحل الشامل إذا ما اتفقت عليه الأطراف المختلفة، فيما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس، وتصريحات أركان الإدارة الأمريكية المُنحازة بشكل دائم للاحتلال، شجعت الحكومة الإسرائيلية على تسريع خطواتها الهادفة لتغيير الواقع القائم فى المدينة المقدسة، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطينى»، وأوضحت فى بيان اليوم، أن هذه الخطوات ستؤدى إلى قطع الطريق على أى حلول سياسية للصراع على أساس حل الدولتين.

وأعلن رئيس المكتب السياسى لـ«حماس» إسماعيل هنية، اليوم، رفض الحركة ما سيخرج عن اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى الذى عقد مساء اليوم فى رام الله، معتبراً أن الأطر السياسية التى تنبثق عنه «لا تمثل» الشعب الفلسطينى. فى سياق آخر، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم، بنيران الرشاشات صيادين ومزارعين فلسطينيين فى قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت النار على مراكب صيادين فى عرض البحر شمال غزة دون أن يبلغ عن إصابات.

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