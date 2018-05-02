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الوطن

"الحوت الأزرق" على طاولة لجنة الاتصالات بالبرلمان غدا

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد طارق
"الحوت الأزرق" على طاولة لجنة الاتصالات بالبرلمان غدا

لعبة الحوت الازرق

تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، غدا الخميس، ملف الألعاب الإليكترونية المميتة وأبرزها "الحوت الأزرق"، وذلك خلال مناقشتها طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بشأن ما تداول فى الآونة الأخيرة بخصوص هذه التطبيقات التى أصبحت خطراً على الشباب والمراهقين.

وطالب الورداني شريف الوردانى في طلبه المقدم إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجهاً إلى الحكومة، بضرورة القيام بمبادرة للتعاون مع حكومات كل من تونس والكويت والجزائر لمخاطبة الحكومة الروسية لإلغاء استمرار عمل هذا تطبيق لعبة "الحوت الأزرق"، لاسيما وأن الحديث حول عدم إمكانية حذف الألعاب الالكترونية التى تهدد حياة الشباب أمر غير منطقى، مشيرا إلى أن تعاون حكومات الدول التى شهدت وقوع العديد من حالات الانتحار إجراء لابد منه لوقف خطر الابتزاز الذى يمارسه مديرى هذه الألعاب.

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