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الوطن

السراج يتفقد آثار الهجوم على المفوضية الليبية: الإرهاب لن يعرقلنا

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
السراج يتفقد آثار الهجوم على المفوضية الليبية: الإرهاب لن يعرقلنا

فايز السراج-صورة أرشيفية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، إن الإرهاب يسعى إلى عرقلة المسار الديمقراطي في البلاد، وضرب الاستقرار، ولن ينجح في ذلك.

جاءت تصريحات السراج خلال تفقده موقع الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس، وفق بيان لمكتبه، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء مقر المفوضية، إلى 15 قتيلا و19 مصابا، وفق مصدر طبي.

وأشاد السراج بدور الأجهزة الأمنية، "التي أدى تصديها للإرهابيين وتدخلها الشجاع إلى الحد من الخسائر وإنقاذ العديد من الأرواح".

وأكد السراج أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها للوقوف على أبعاد الحادث الإرهابي وملابساته، وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه.

وجدد السراج، وفق البيان، تأكيده أن مثل هذه الأعمال "لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الطريق".

 

 

 

 

 

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