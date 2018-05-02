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الوطن

"التعليم": تعريب المناهج لن يؤثر على استيعاب الطلاب للمحتوى

منذ 11 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
"التعليم": تعريب المناهج لن يؤثر على استيعاب الطلاب للمحتوى

أحمد خيري

رد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على تخوفات الأهالي، بسبب قرار تعريب المناهج التعليمية في المدارس التجريبية.

وقال خيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، إن تعريب المناهج، لن يمثل عائقا أمام الطلاب، لأنه يشمل الثلاث مراحل الأولى فقط، كما أن المناهج ستتغير بالكامل، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في استيعاب الطلاب للمناهج باللغة العربية.

وأضاف أن الهدف من تعريب المناهج، هو الحفاظ على الهوية المصرية، بالإضافة إلى جعل المحتوى التعليمي قابل للنقاش بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وعن مساهمة ذلك في إضعاف اللغة الإنجليزية لدى الطلاب، أكد خيري أن منهج هذه المادة سيتغير أيضًا، بشكل يضمن تقوية الطالب فيها.

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