سعفان: قد يتم تأجيل الانتخابات العمالية في شمال سيناء بسبب الإرهاب

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الجهات الأمنية إذا طلبت تأجيل موعد إجراء الانتخابات العمالية في محافظة شمال سيناء، فسيتم إرجاؤها.

وأضاف سعفان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن محافظة شمال سيناء لها الوضع الخاص بها، فهناك حرب ضد الإرهاب، وجهاد كبير تقوم بها قواتنا المسلحة، وقوات الشرطة وأبناء سيناء الشرفاء، ولذلك فسيكون هناك استثناء إذا تطلبت هذه الظروف تأجيل الانتخابات.

وأشار إلى أن كل مؤسسات الدولة، وشعب مصر العظيم، يساندون القوات المسلحة ورجال الشرطة، حتى يتم الانتهاء تماما من القضاء على الإرهاب، وتصبح الأمور في حالة الاستقرار والأمان المنشود.

يذكر أن الانتخابات العمالية ستجري على مرحلتين أيام 23 و24 للمرحلة الأولى، ويوم 31 مايو للمرحلة الثانية.