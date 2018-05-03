"الأوقاف": إغلاق 20 ألف زاوية أمام خطبة الجمعة

قال الشيخ جابر طايع المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن جميع المساجد في مصر تابعة للوزارة بحكم القانون، موضحًا أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ألغى مصطلح "مسجد أهلي" من القاموس فور توليه الوزارة.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أنه تم إغلاق 20 ألف زاوية أثناء صلاة الجمعة، ولكنها مفتوحة في كل الأوقات للصلاة، مؤكدًا أن تلك الزوايا كانت أوكارًا للمتطرفين.

وتابع: "إغلاق الزوايا كان أمام خطبة الجمعة فقط، لأنها كانت أوكارا للمتطرفين والإرهابيين، وهم الآن يموتون غيظا بسبب وقف تلك الأوكار أمامهم".