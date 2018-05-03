"الزراعة" تطمئن المواطنين: "البطيخ آمن تماما"

قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تفحص الخضروات والفاكهة بشكل دائم للاطمئنان على متبقيات المبيدات بها، موضحًا أن ما أشيع عن وجود متبقيات مبيدات في فاكهة البطيخ لا أساس له من الصحة، حيث إن البطيخ آمن تمامًا وليس به أي مشكلة على الإطلاق.

وأضاف "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن مثل هذه الشائعات تضر بالصادرات الزراعية والاقتصاد القومي، علاوة على أنها تسبب خسائر كبيرة للفلاحين، مضيفًا: "كل الناس بتاكل بطيخ ومفيش حد اشتكى أو حصله أي مشكلة".