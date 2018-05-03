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الوطن

بالفيديو| وائل الإبراشي يمتدح "صلاح" ويصف الكرة المصرية بـ"العك"

اليوم AM 03:15
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| وائل الإبراشي يمتدح "صلاح" ويصف الكرة المصرية بـ"العك"

الإعلامي وائل الإبراشي

أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بالمستويات الكبيرة، التي يقدمها محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، مع فريقه ليفربول الإنجليزي، ونجاحه في قيادة الفريق إلى بلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

وقال الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن صلاح جعل المصريين يشجعون ليفربول الإنجليزي، بعدما جعلهم يشجعون روما الإيطالي قبل عام، بسبب المستويات الرائعة التي يقدمها في الملاعب الأوروبية.

وأضاف مقدم برنامج "العاشرة مساء"، أن المباراة التي خسرها فريق صلاح اليوم كانت مثيرة للغاية، واستمرت مفاجآتها طوال دقائقها، متابعًا: "مش زي الكورة العك اللي عندنا". 

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