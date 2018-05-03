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الوطن

عضو "الأعلى لتنظيم الإعلام" تكشف خطأ تاريخيا في مسلسل "أم كلثوم"

منذ 13 دقيقة
كتب: شريف سليمان
عضو "الأعلى لتنظيم الإعلام" تكشف خطأ تاريخيا في مسلسل "أم كلثوم"

الدكتورة هدى زكريا

قالت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إن هناك بعض الأخطاء السياسية والدينية والاجتماعية بالمسلسلات، مؤكدةً أنه يجب العودة إلى أهل الاختصاص قبل إنتاج العمل.

وكشفت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، بعض هذه الأخطاء، لافتةً إلى أن مسلسل "أم كلثوم"، الذي تناول حياة المطربة الراحلة أم كلثوم، تضمن خطئًا، عندما جاء فيه أنها لم تخرج من بيتها بعد تنحي الرئيس جمال عبدالناصر عن حكم البلاد بعد هزيمة 1967، لكن الحقيقة أنها أدت أغنية تطالبه بعدم التخلي عن منصبه، كرئيس للبلاد.

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