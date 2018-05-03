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الوطن

متبرعة لمؤسسة مجدي يعقوب: "المركز أنضف من مستشفيات إنجلترا"

اليوم AM 07:28
كتب: شريف سليمان
متبرعة لمؤسسة مجدي يعقوب: "المركز أنضف من مستشفيات إنجلترا"

الدكتور مجدي يعقوب

قالت السيدة رجاء محمد العقرب، التي تبرعت بثروتها البالغة 5 مليون جنيه لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، إنها فخورة به، بسبب جهوده في علاج الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري: "مركزه أنضف من مستشفيات انجلترا، وبيعالج أطفال مصر اللي انت اتحرمت منهم من غير ما يدفعوا مليم". 

وعن سبب تبرعها بثروتها للمؤسسة، قالت "العقرب": "انفصلت عن جوزي، وتبنيت ابن طليقي وضيعت عليه كل فلوسي، واتلمت عليه واحدة طمعًا في فلوس أبوه وفي فلوسي، وراني أيام سودة، وبقيت لوحدي"، مضيفة: "محدش يستاهل الفلوس دي غير المحتاج".

 

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