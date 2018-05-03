متبرعة لمؤسسة مجدي يعقوب: "المركز أنضف من مستشفيات إنجلترا"

قالت السيدة رجاء محمد العقرب، التي تبرعت بثروتها البالغة 5 مليون جنيه لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، إنها فخورة به، بسبب جهوده في علاج الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري: "مركزه أنضف من مستشفيات انجلترا، وبيعالج أطفال مصر اللي انت اتحرمت منهم من غير ما يدفعوا مليم".

وعن سبب تبرعها بثروتها للمؤسسة، قالت "العقرب": "انفصلت عن جوزي، وتبنيت ابن طليقي وضيعت عليه كل فلوسي، واتلمت عليه واحدة طمعًا في فلوس أبوه وفي فلوسي، وراني أيام سودة، وبقيت لوحدي"، مضيفة: "محدش يستاهل الفلوس دي غير المحتاج".