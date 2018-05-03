مصرع سائق وإصابة عامل في انقلاب سيارة على طريق البحر الأحمر

لقي سائق مصرعه كما أصيب عامل في انقلاب سيارة نقل على طريق "سوهاج – البحر الأحمر" دائرة مركز أخميم بسوهاج.

وذكر بيان أمني، صباح اليوم، أن اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي "سوهاج - البحر الأحمر" بمنطقة الكيلو 90 اتجاه قنا، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 153322 نقل المنوفية قيادة "فكري.ع.ا"، 59 عاما، سائق ويقيم دائرة مركز الباجور "منوفية" اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وإصابة مرافقة "شريف.ط.و"، 27 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم نقله لمستشفى قنا العام، ورفعت آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1740 إداري المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.