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الوطن

مصرع طالب سقط في بئر صرف صحي بسوهاج

منذ 20 دقيقة
كتب: خالد الغويط
مصرع طالب سقط في بئر صرف صحي بسوهاج

ارشيفية

لقي طالب مصرعه إثر سقوطه داخل بئر للصرف الصحي بمنزله بقرية مزاتا مركز دارالسلام بسوهاج.

وأفاد بيان صادر من مديرية أمن سوهاج، بأن اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول "رمضان.ع.ع"، 16 عاما، طالب ويقيم بناحية مزاتا شرق، دائرة المركز "جثة هامدة"، بالانتقال والفحص وسؤال عمه "عادل.ع.أ"، 39 عاما، مدرس ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد المذكور بمنزله سقط داخل بئر صرف صحي مما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1953 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.

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