السماح للصيادين بشمال سيناء بالصيد على مسافة 500 متر

عقد اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أمس الأربعاء، اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وبحضور كل من الجمعيات الأهلية وأعضاء بيت العيلة، ونواب مجلس الشعب عن المحافظة للبحث عن حلول لعدد من الأزمات التي يتعرض لها المواطنين بسبب الظروف القهرية الأخيرة.

وأكد حرحور خلال الاجتماع، أنه تم الاتفاق مع قيادات الجيش على السماح للصيادين بالمحافظة بالصيد في الأماكن الساحلية القريبة بحيث يكون على بعد 500 متر فقط من السواحل، بجانب الوعد بإعادة فتح بحيرة البردويل في أقرب وقت.