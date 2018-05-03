تسجيل الدخول

الوطن

سكرتير محافظة الإسكندرية يتفقد مدخل الطريق الصحراوي في جولة مفاجئة

منذ 33 دقيقة
كتب: حازم الوكيل
سكرتير محافظة الإسكندرية يتفقد مدخل الطريق الصحراوي في جولة مفاجئة

محافظ الإسكندرية

شن اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، جولة مفاجئة في مدخل الطريق الصحراوي أمام كارفور والداون تاون ومنطقة الحديقة الدولية، وذلك للوقوف على أعمال التطوير التي تتم به من أعمال إنارة ورفع كفاءة الأعمدة وتغيير الكابلات التالفة بها لتحسين مستوى الإضاءة على الطريق.

وقال سكرتير المحافظة، إن الجولة استكمال للجهود التي تبذلها محافظة الإسكندرية لتحقيق نهضة شاملة في كافة المجالات ورفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة والطرق وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

أخبار متعلقة

محافظة الإسكندرية تنيب المنطقة الشمالية لإدارة وتطوير الحديقة الدولية

محافظة الإسكندرية تنيب المنطقة الشمالية لإدارة وتطوير الحديقة الدولية
الجمعة.. استئناف عرض "أكشن" على مسرح الحديقة الدولية

الجمعة.. استئناف عرض "أكشن" على مسرح الحديقة الدولية
تطوير الحديقة الدولية في أسيوط لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر

تطوير الحديقة الدولية في أسيوط لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر
النيابة الإدارية تكشف عن إهدار الحديقة الدولية للمال العام في أسيوط

النيابة الإدارية تكشف عن إهدار الحديقة الدولية للمال العام في أسيوط

التعليقات

الخطايا الـ10 تطارد «البدرى»

أحدث الأخبار

هل يصبح 2018 "عام صلاح" ويحطم الرقمين الأصعب مصريا وعربيا؟

هل يصبح 2018 "عام صلاح" ويحطم الرقمين الأصعب مصريا وعربيا؟

6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

"التموين" تتحفظ على 13.5 طن ياميش فاسد بمصنع غير مرخص في البحيرة

"التموين" تتحفظ على 13.5 طن ياميش فاسد بمصنع غير مرخص في البحيرة

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتفقد لجان امتحانات النقل بإدارة الطور

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتفقد لجان امتحانات النقل بإدارة الطور

اليوم.. تسليم 1130 بطاقة تموينية جديدة لمواطني السويس

اليوم.. تسليم 1130 بطاقة تموينية جديدة لمواطني السويس

اختيارات الوطن

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

الأكثر قراءة

عاجل