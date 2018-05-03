سكرتير محافظة الإسكندرية يتفقد مدخل الطريق الصحراوي في جولة مفاجئة

شن اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، جولة مفاجئة في مدخل الطريق الصحراوي أمام كارفور والداون تاون ومنطقة الحديقة الدولية، وذلك للوقوف على أعمال التطوير التي تتم به من أعمال إنارة ورفع كفاءة الأعمدة وتغيير الكابلات التالفة بها لتحسين مستوى الإضاءة على الطريق.

وقال سكرتير المحافظة، إن الجولة استكمال للجهود التي تبذلها محافظة الإسكندرية لتحقيق نهضة شاملة في كافة المجالات ورفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة والطرق وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.