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الوطن

كاهن "رئيس الملائكة" بالشرقية: الكنيسة شهدت تعامد الشمس على مذبح الدير

منذ 33 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
كاهن "رئيس الملائكة" بالشرقية: الكنيسة شهدت تعامد الشمس على مذبح الدير

تعامد الشمس على مذبح الكنيسة

قال الأنبا ويصا حفظي، كاهن دير وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالشرقية، إن الكنيسة احتفلت بتعامد الشمس على مذبح الدير بحضور عدد من علماء الآثار والفلك.

وأضاف حفظي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده" على فضائية "المحور"، أن الكنيسة فتحت أبوابها أمام جميع الزوار لمشاهدة تعامد الشمس على مذبح الدير.

وطالب حفظي الجهات المسؤولة مثل وزارتي الآثار والسياحة بضرورة الاهتمام بالكنيسة والموقع الآثري الموجود بتل بسطة، والذي يمثل مسار العائلة المقدسة خاصة أن الكنيسة هي أقرب كنيسة آثرية لمسار العائلة.

يذكر أنه أثناء تجديد الكنيسة الآثرية اكتشف فريق الترميم تعامد الشمس على هياكل مذابح الكنيسة الثلاثة في عيد كل قديس من الثلاثة.

 

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