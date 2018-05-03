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الوطن

تخصيص 700 متر لإنشاء نقطة شرطة بنجا في سوهاج

منذ 17 دقيقة
كتب: خالد الغويط
تخصيص 700 متر لإنشاء نقطة شرطة بنجا في سوهاج

ارشيفية

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرر تخصيص مساحة 700 مترمربع أملاك دولة ضمن ترعة الحرافشة الملغاة بحوض الكاشف نمرة 16، زمام ناحية بنجا بمركز طهطا، لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة نقطة شرطة بنجا عليها.

وأكد المحافظ، في بيان، أن المحافظة تسعى دائما لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام على المواطن، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل شعار احترام واعلاء قيمة المواطن وتوفير كافة الخدمات له بصورة لائقة داخل المصالح الخدمية، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وكلف الوحدة المحلية بإزالة أي تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، لافتًا إلى أن قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تصب في مصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية والإصلاح التي تنتهجها الدولة.

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