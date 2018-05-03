"سكرتير البحر الأحمر" يجتمع بالمسؤولين لبحث قانون المرور الجديد 

عقد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعا بحضور اللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، وبعض الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ووكيل إدارة المرور.

وناقش الاجتماع دور المحافظة في تطبيق أهم ملامح قانون المرور الجديد ومنها تحديد أماكن انتظار المركبات على الطرق المحلية، وتحديد السرعات داخل المدينة ووضع مخطط لتجهيز وصيانة الطرق ومعاملات الآمان.

وأكد السكرتير العام تنفيذ توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بشأن دراسة أي إضافات على دور المحافظة في تطبيق المنظومة الإلكترونية المتطورة لقانون المرور الجديد.