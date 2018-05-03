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الوطن

أسعار الأسماك ترتفع 50 قرشا.. والبلطي يسجل 20.5 جنيه

منذ 20 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
أسعار الأسماك ترتفع 50 قرشا.. والبلطي يسجل 20.5 جنيه

سمك بلطى

ارتفعت أسعار الأسماك في سوق العبور 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم، وسجلت أنواع السمك المختلفة الأسعار التالية:

سمك بلطي: من 19 لـ20.5 جنيه للكيلوجرام.

سمك قشر بياض: من 30 لـ36 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك قراميط "شيلان": من 10 لـ20 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة "مجمد": من 27 لـ30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك سبيط "كاليماري": من 75 لـ100 جنيه للكيلوجرام.

كابوريا: من 30 لـ100 جنيه للكيلوجرام.

سمك مرجان مجمد: من 7 لـ10 جنيهات للكيلوجرام.

جمبري "جامبو": من 350 لـ400 جنيه للكيلوجرام.

جمبري رقم 3: من 57 لـ77 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بوري: من 39 لـ45 جنيهًا للكيلوجرام.

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