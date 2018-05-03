بالصور| مطرانية المنيا للكاثوليك تناقش العلاقة مع الكنائس الأخرى

أعلن الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن الانبا بطرس فهيم، مطران الاقباط الكاثوليك بالمنيا، اجتمع بالمجلس الرعوي الايبارشي، بمقر المطرانية بالمنيا.

وقال "باخوم"، في بيان له، إن اللقاء بدأ بالصلاة وكلمة الافتتاح والترحيب بكل الحاضرين واعطاء رؤية عن عمل المجلس الرعوى الايبارشى ودوره لخدمة الايبارشية.

وأضاف "باخوم"، أنه تم خلال اللقاء التركيز على اهمية دور المجلس في التكوين الدينى لابناء الايبارشية والعمل على تجديدهم روحيا وتقديس حياتهم حسب تعاليم الكنيسة ودور المجلس لاجل بناء الانسان وتنميته روحيا واجتماعيا وانسانيا، وتعميق علاقات المحبة والتعارف مع كل الطوائف المسيحية تحقيقا للروح المسكونية وتنمية علاقات المودة والتألف مع الاخوة المسلمين والمشاركة معهم فى حوار الاخوة والقيم المشتركة.

وأشار "باخوم"، إلى أنه تم خلال الاجتماع تعيين مكتب مؤقت للمجلس وذلك لمدة 6 شهور.