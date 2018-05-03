تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| مطرانية المنيا للكاثوليك تناقش العلاقة مع الكنائس الأخرى

منذ 31 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
بالصور| مطرانية المنيا للكاثوليك تناقش العلاقة مع الكنائس الأخرى

أعلن الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن الانبا بطرس فهيم، مطران الاقباط الكاثوليك بالمنيا، اجتمع بالمجلس الرعوي الايبارشي، بمقر المطرانية بالمنيا.

وقال "باخوم"، في بيان له، إن اللقاء بدأ بالصلاة وكلمة الافتتاح والترحيب بكل الحاضرين واعطاء رؤية عن عمل المجلس الرعوى الايبارشى ودوره لخدمة الايبارشية.

وأضاف "باخوم"، أنه تم خلال اللقاء التركيز على اهمية دور المجلس في التكوين الدينى لابناء الايبارشية والعمل على تجديدهم روحيا وتقديس حياتهم حسب تعاليم الكنيسة ودور المجلس لاجل بناء الانسان وتنميته روحيا واجتماعيا وانسانيا، وتعميق علاقات المحبة والتعارف مع كل الطوائف المسيحية تحقيقا للروح المسكونية وتنمية علاقات المودة والتألف مع الاخوة المسلمين والمشاركة معهم فى حوار الاخوة والقيم المشتركة.

وأشار "باخوم"، إلى أنه تم خلال الاجتماع تعيين مكتب مؤقت للمجلس وذلك لمدة 6 شهور.

 

بالصور| مطرانية المنيا للكاثوليك تناقش العلاقة مع الكنائس الأخرى
بالصور| مطرانية المنيا للكاثوليك تناقش العلاقة مع الكنائس الأخرى
بالصور| مطرانية المنيا للكاثوليك تناقش العلاقة مع الكنائس الأخرى

أخبار متعلقة

كاهن "رئيس الملائكة" بالشرقية: الكنيسة شهدت تعامد الشمس على مذبح الدير

كاهن "رئيس الملائكة" بالشرقية: الكنيسة شهدت تعامد الشمس على مذبح الدير
الكنيسة الأرثوذكسية تنظم مسابقة للتسبيح بالنمسا

الكنيسة الأرثوذكسية تنظم مسابقة للتسبيح بالنمسا
بلاي ليست| "جيمس براون" هرب من الفقر لجوقة الكنيسة فأصبح "رائد السول"

بلاي ليست| "جيمس براون" هرب من الفقر لجوقة الكنيسة فأصبح "رائد السول"
"الكنيسة": وفاة كاهن وشقيقته بإيبارشية إخميم بسوهاج في حادث سيارة

"الكنيسة": وفاة كاهن وشقيقته بإيبارشية إخميم بسوهاج في حادث سيارة

التعليقات

الخطايا الـ10 تطارد «البدرى»

أحدث الأخبار

سلامة: نتمنى المزيد من حرية الصحافة باعتبارها ضمير الأمة

سلامة: نتمنى المزيد من حرية الصحافة باعتبارها ضمير الأمة

بالصور| شكري يصل جوبا ويشارك في مجلس التحرير الوطني بجنوب السودان

بالصور| شكري يصل جوبا ويشارك في مجلس التحرير الوطني بجنوب السودان

"المصريين الأحرار" يكرم قيادات المنوفية وعمالها في "عيد العمال"

"المصريين الأحرار" يكرم قيادات المنوفية وعمالها في "عيد العمال"

تفاوت أسعار الخضروات في سوق العبور.. والفاصوليا تسجل 5 جنيهات للكيلو

تفاوت أسعار الخضروات في سوق العبور.. والفاصوليا تسجل 5 جنيهات للكيلو

وفد اليونان وقبرص يزور الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

وفد اليونان وقبرص يزور الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

اختيارات الوطن

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

الأكثر قراءة

عاجل