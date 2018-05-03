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الوطن

البورصة تعلق العروض والطلبات على "نظم التعليم" بالجلسة الاستكشافية

منذ 24 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
البورصة تعلق العروض والطلبات على "نظم التعليم" بالجلسة الاستكشافية

البورصة - ارشيفية

قررت البورصة المصرية تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة بالجلسة الاستكشافية على الورقة المالية المصرية لنظم التعليم الحديثة بجلسة اليوم.

صعد سهم الشركة بنسبة 4.97% عند سعر 1.69 جنيه، بقيمة تداول بلغت 147.8 ألف جنيه.

وقالت المصرية لنظم التعليم الحديثة إنه تم تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنحو 97.5%.

جدير بالذكر أنه في مطلع مارس، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة على نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال من 16.008 مليون جنيه إلى 32.016 مليون جنيه.

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