سلامة: نتمنى المزيد من حرية الصحافة باعتبارها ضمير الأمة

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن اليوم العالمي للصحافة عزيز علينا جميعا، متمنيا المزيد من الحرية للصحافة المصرية والعربية والعالمية باعتبارها ضمير الأمة، متابعا أنه حينما يضمن لها الحرية فإننا بذلك نضمنها لكل المجتمع.

وأوضح سلامة، في تصريح لـ"الوطن"، أن مصر تعيش ظروفا صعبة كونها تحارب الإرهاب وتواجه أزمات بعد ثورتين، وبالتالي يجب أن يقف الجميع في ظهر الدولة المصرية، لأننا نملك قضايا خطيرة تشكل خطورة على كيان الدولة الذي يجب أن نحافظ عليه، وأن نكون داعمين لها حتى نتجاوز خطر الإرهاب الذي يحيط بالمنطقة كلها، وهو أحد أدوار الصحافة، بحسب تعبيره.

وتحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الخميس، الذكرى الـ 25 لليوم العالمي لحرية الصحافة 2018 تحت شعار "توازن القوي.. الإعلام والعدالة وسيادة القانون"، ويبرز موضوع احتفال عام 2018 أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكينية لحرية الصحافة، ويولي اهتماما خاصا لدور القضاء المستقل لإتاحة الضمانات القانونية لحرية الصحافة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين.

كما يتناول هذا الموضوع الدور الذي تضطلع به وسائط الإعلام في التنمية المستدامة، ولا سيما أثناء الانتخابات بوصفها هيئة رقابية تعزز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما يهدف إلى استكشاف الثغرات التشريعية فيما يتعلق بحرية التعبير والمعلومات على شبكة الإنترنت، ومخاطر تنظيم الخطاب على الإنترنت.