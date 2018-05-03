"دانيال" و"مارتيروس" يفتتحان متحف "حبيب جرجس" في كنيسة مهمشة

افتتح الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها للاقباط الارثوذكس، برفقة الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد، متحف القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، بكنيسة "العذراء" بمنطقة "مهمشة" في القاهرة.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، إن المتحف يحتوي على الصندوق الأصلي الذي حوي رفات "حبيب جرجس"، وأيضا وثيقة وصول الجسد إلى كنيسة العذراء مريم مهمشة ووثيقة تصريح نقل الجسد، وصور قديمة خاصة بمدارس الأحد وعدد من هدايا مدارس الأحد والبطرشيل الخاص به الذي كان يرتديه فوق التونية والمشغول بخيوط من سلوك الفضة، كما يحتفظ المتحف بعصا قديمة للبابا يوساب وصور قديمة لتلاميذه الخدام.