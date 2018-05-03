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الوطن

لافروف: الولايات المتحدة تتبع عمليا نهج "تفكيك سوريا"

منذ 41 دقيقة
كتب: وكالات
لافروف: الولايات المتحدة تتبع عمليا نهج "تفكيك سوريا"

لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية "تنشط بالتمركز على ضفة الفرات الشرقية في سوريا"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف لافروف أن أمريكا تتبع عمليا نهج تفكيك البلاد (يقصد سوريا).

وأعلن لافروف أن العلاقات الروسية الأمريكية مستمرة في التدهور "والرهاب الروسي الفائض على مستوى المؤسسة الأمريكية ألغى مبادرة ترامب الإيجابية". 

وأكد وزير الخارجية الروسي لمجلة "بانوراما الإيطالية" أنه إذا نتجت بعض الدوافع الإيجابية عن الرئيس الأمريكي "إنهم يلغونها تماما بسبب الرهاب الروسي الفائض في المؤسسة الأمريكية".

وتابع لافروف أن الرهاب في المؤسسة الأمريكية يجلعهم "يقدمون بلدنا على أنها تهديد".

وأضاف لافروف أنهم في المؤسسة الأمريكية يدعون إلى "كبح روسيا المنتظم" باستخدام العقوبات وغيرها من آليات الضغط.

وقال سيرجي لافروف: "مفهوم أن هذا كله ولد من الصراعات السياسية الداخلية في واشنطن، ولا يمت للواقع بصلة".

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