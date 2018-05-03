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الوطن

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث الإنتاج الإعلامي" لـ1 يوليو

منذ 34 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث الإنتاج الإعلامي" لـ1 يوليو

صورة أرشفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي"، لـ1 يوليو لورود تقرير الباحث الاجتماعي.

كان المستشار هشام بركات النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج"، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.

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