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الوطن

حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"

منذ 26 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"

أمر اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، بتنفيذ حملات مرافق ومرور مكبرة على مدينة كوم أمبو والتي شهدت أمس حريقا بمخزن مصاصة القصب بمصنع خشب الحبيبي.

وضبطت حملات المرافق 414 حالة رفع إشغالات على الطريق العام، و194  مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة، وفي الحملة المرورية ضبط 526 مخالفة مرورية متنوعة، وبياناتهم كالآتي: "ضبط 3 دراجات بخارية دون تراخيص، وتحرير 75 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 74 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 75 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 180 مخالفة متنوعة".

 

حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"
حملات مرافق ومرور بكوم أمبو عقب حريق "خشب الحبيبي"

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