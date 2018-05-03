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الوطن

إسبانيا تنتظر وداع "إيتا" قبيل إعلان المنظمة حل نفسها

منذ 31 دقيقة
كتب: أ ف ب
إسبانيا تنتظر وداع "إيتا" قبيل إعلان المنظمة حل نفسها

منظمة ايتا الاستقلالية الباسكية

تنهي منظمة إيتا الاستقلالية الباسكية، اليوم، عملية حلّ نفسها رسميا لتضع حدا نهائيا لآخر نضال مسلح في اوروبا الغربية، ومن المرجح أن يتم ذلك في تسجيل فيديو يظهر فيه أحد قياديها المطلوبين من القضاء.

وأوقعت منظمة إيتا التي تأسست في 1959 إبان ديكتاتورية فرنشيسكو فرنكو، 829 قتيلا في حملة اغتيالات واعتداءات بالقنابل في اسبانيا وفرنسا، باسم استقلال "أوسكال هيريا"، بلاد الباسك الإسبانية والفرنسية ونافار.

وكانت المنظمة التي أضعفتها اعتقالات قادتها ونبذها السكان، وصنفها الاتحاد الأوروبي إرهابية، تخلت عن العنف في 2011 وسلمت اسلحتها العام الماضي.

واتخذت خطوة اضافية في رسالة مؤرخة في 16 أبريل ونشرت أمس في الصحافة الإسبانية، معلنة أنها "حلت بالكامل كل هيئاتها".

وكانت الرسالة مخصصة للشخصيات التي شجعتها على التخلي عن العنف، مثل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، أو الرئيس السابق للشين فين، الأيرلندي جيري أدامس، كما قال عضو في الحكومة الإقليمية الباسكية التي تنتظر حتى الخميس الإعلان الرسمي للحل.

وسيليه الجمعة احتفال في كامبو لي بان، ببلاد الباسك الفرنسية، حيث ينتظر حضور جيري أدامز.

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