البشير: إطلاق سراح السجناء الإثيوبيين لدى الخرطوم

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، مباحثات مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بشأن شؤون العلاقات البلدين والشؤون القارية.

وطلب رئيس الوزراء الإثيوبي من الرئيس السوداني إطلاق سراح سجاء الإثيوبيين في السودان، وقال الرئيس السوداني، أثناء المباحثات، إن الإثيوبيين سيطلق سراحهم حسب طلب رئيس الوزراء.

فيما أبلغ وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور ورقنع غبيهو، وكالة الأنباء الإثيوبية، أن المسؤولين اتفقا على تنمية ميناء بورت سودان الذي يستفيد منه كلا البلدان.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الزعيمين اتفقا لجعل مدينة أصوصا مدينة للسوق المشترك لكلا البلدين.