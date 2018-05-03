استمرار توافد أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة

يتوافد أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي على مطار القاهرة الدولي، لليوم الثاني، حيث وصلت المجوعة الثانية من أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي اليوم للقاهرة، وتضم عددا من الخبراء والمسؤولين في الصندوق، وكان في استقباله لدى وصولهم المطار فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومسؤولين بوزارة المالية.

وستجري البعثة، الأسبوع المقبل، أحدث مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، للحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.