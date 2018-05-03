وزير الأوقاف: صرف 300 جنيه "مكافأة جهود" للعاملين

قرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف صرف 300 جنيه مكافأة جهود غير عادية لجميع العاملين بالأوقاف تصرف مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان لها: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وما يتطلبه ذلك من إعداد وجهد كبير ، سواء في الجوانب الدعوية، أم التنظيمية من الإعداد لهذا الشهر الكريم والاعتكاف فيه وتنظيم مصليات العيد وصيانة المساجد وفرشها وخلافه، وما بذله العاملون بالأوقاف من جهد في ذلك كله، قرر وزير الأوقاف صرف 300جنيه مكافأة جهود غير عادية لجميع العاملين بالأوقاف.

وحددت الوزارة عدة ضوابط لصرف المكافأة منها الانتظام في العمل وأداء مهامه على الوجه الأكمل، وألا يكون الموظف محالاً إلى أي محاكمة تأديبية، أو تمت مجازاته من المحكمة التأديبية أو النيابة الإدارية أو العامة أو أي من جهات التحقيق الرسمية بالدولة خلال العام المالي الحالي، على أن يتم صرف المبلغ المقرر في الأسبوع الأول من الشهر الكريم.