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الوطن

"الرقابة المالية" توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال "إيسترن كومباني"

منذ 23 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"الرقابة المالية" توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال "إيسترن كومباني"

الهيئة العامة للرقابة المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح زيادة رأسمال الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه، ممولة من الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الأخرى.

وأوضحت الهيئة، في بيان للبورصة، أن الزيادة تمول من الاحتياطي القانوني بنحو 500 مليون جنيه، و250 مليون جنيه من الاحتياطيات الاخرى.

وبحسب إفصاح الزيادة تستهدف الشركة من الزيادة استثمارها في أصول ثابتة وتحديثات وتجديدات لخطوط إنتاج، بالإضافة إلى زيادة درجة سيولة أسهم الشركة بزيادة عدد الأسهم حرة التداول، وزيادة معدلات التداول على سهم الشركة.

وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة "أيسترن كومباني" على زيادة رأس المال تمويلاً من الاحتياطيات.

وفي مارس الماضي، أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة "إيسترن كومباني"، تجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 1:3 لتصبح 5 جنيهات بدلاً من 15 جنيهاً.

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