برلماني: لعبة "بيوت النار" بكفر الشيخ تحرض الأطفال على إحراق منازلهم

حذّر النائب شريف الورداني، عض مجلس النواب، من خطورة الألعاب مثل الحوت الأزرق، وقال خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللعبة بمثابة حرب على الدولة، موضحا أن هناك لعبة شبيهة ظهرت مؤخرا تدعى التنين الأزرق لها نفس أضرار الألعاب المذكورة.

ودعا الورداني في طلب إحاطة تقدم به إلى مجلس النواب اليوم، لاتخاذ إجراءات تشريعية وأخرى توعوية لمواجهة تحميل اللعبة من جانب الأطفال، موضحا أن عدد من دول العالم اتخذت إجراءات لحماية الشباب.

وقال الورداني، إنه قبض على مصصم لعبة الحوت الأزرق في روسيا ومن ساعده، كما أن هناك لعبة "مريم" التي تضاف إلى ألعاب الموت التي انتشرت مؤخرا.

وزعم عضو مجلس النواب، أن سلسلة الحرائق التي تقع في كفر الشيخ، سببها لعبة "بيوت النار" التي تدعو الأطفال إلى فتح أنبوبة الغاز في المساء، وهو ما كان يتسبب في إشعالها.