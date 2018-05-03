البشير: نتوافق مع إثيوبيا حول سد النهضة.. وحصة مصر لن تتأثر بإنشائه

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده تتفق تمامًا مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، مضيفًا أن حصة مصر من مياه نهر النيل لن تتأثر بإنشائه.

فيما قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد اليمين، إن بلاده تعمل على خفض الجوانب السلبية لسد النهضة في محاولة لعدم الإضرار بمصالح الدول الصديقة، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال "أبي أحمد"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس مع الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم: "الأمر الأكثر أهمية هو خفض الجانب السلبي للمشروع، ونحن نعمل على ذلك لحماية مصالح الدول الصديقة"، مضيفا "ليس لدينا أي نية للإضرار بالسودان أو مصر".

وأكد البشير، أن بلاده تتفق تمامًا مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، قائلًا "نحن متوافقين تمامًا مع إثيوبيا منذ أن كان سد النهضة فكرة، وتبين لنا أن آثار السد الموجبة أكثر من السالبة".

وأشار "البشير"، إلى أن "السد يهم 3 دول منهم مصر، وبالنسبة لنا هناك التزام قاطع بأن حصة مياه أخوتنا في مصر لن تتأثر بالسد".