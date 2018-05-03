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الوطن

"سبوتنيك": انتهاء 66% من بناء سد النهضة

منذ 43 دقيقة
كتب: وكالات
"سبوتنيك": انتهاء 66% من بناء سد النهضة

سد النهضة

أكد بنك التنمية الإثيوبي أن الأموال التي جمعها الشعب الإثيوبي من خلال شراء سندات سد النهضة ساهمت في وصول بناء السد إلى 66%.

وباع بنك التنمية الإثيوبي سندات قيمتها أكثر من 9.7 مليار بر (الدولار الأمريكي يساوي 27.6 بر إثيوبي) لتمويل سد النهضة، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ويتم تمويل بناء سد النهضة بالكامل من قبل شعب وحكومة إثيوبيا، ويشارك في البناء 9 آلاف إثيوبي، و260 مواطنا أجنبيا. 

ويتولى بنك التنمية الإثيوبي عملية بيع السندات عبر 100 فرع ومؤسسة مالية صغيرة في إثيوبيا.

وقال مدير الإصلاحات في البنك، كفلي هيليسوس، إن البنك باع سندات بأكثر من 9.7 مليار بر منذ بدء العمل في سد النهضة.

وتجري مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول أمور فنية متعلقة بالسد منذ سنوات.

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