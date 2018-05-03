وزير المالية يعرض على "الوزراء" تقريرا بتطور الموازنة لعام 2018

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزير المالية عمرو الجارحي الذي أطلع على بدء زيارة بعثة صندوق النقد لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك المؤتمر المشترك للحكومة وصندوق النقد، والذي تبدأ فعالياته يوم الأحد القادم تحت عنوان "مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل".

وعرض وزير المالية تقريرًا شاملاً حول تطور أداء الموازنة العامة للدولة خلال عام 2017/2018، مؤكدًا في هذا الصدد أن إجمالي حصيلة الضرائب في شهر أبريل 2018 ستتخطى 60 مليار جنيه مقارنة بـ43,5 مليار جنيه في إبريل من العام الماضي.

وأشار التقرير الذي عرضه وزير المالية إلي إرتفاع رقم مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في نهاية إبريل 2018 إلي 50,1 نقطة مقارنة ب49,2 نقطة في مارس 2018 متجاوزاً حاجز الـ50 نقطة التي تعتبر الحد الفاصل بين النمو والإنكماش وذلك للمرة الثانية خلال 31 شهرًا، بما يعكس النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والتحسن الملموس في معظم المؤشرات ومن بينها إرتفاع الإحتياطي النقدي، وأوضح التقرير أن هذا المؤشر كان قد وصل في نوفمبر 2016 إلي 41,8 نقطة بما يعكس حالة من الركود.