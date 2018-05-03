تسجيل الدخول

الوطن

وزير المالية يعرض على "الوزراء" تقريرا بتطور الموازنة لعام 2018

منذ 38 دقيقة
كتب: وائل سعد
وزير المالية يعرض على "الوزراء" تقريرا بتطور الموازنة لعام 2018

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزير المالية عمرو الجارحي الذي أطلع على بدء زيارة بعثة صندوق النقد لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك المؤتمر المشترك للحكومة وصندوق النقد، والذي تبدأ فعالياته يوم الأحد القادم تحت عنوان "مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل".

وعرض وزير المالية تقريرًا شاملاً حول تطور أداء الموازنة العامة للدولة خلال عام 2017/2018، مؤكدًا في هذا الصدد أن إجمالي حصيلة الضرائب في شهر أبريل 2018 ستتخطى 60 مليار جنيه مقارنة بـ43,5 مليار جنيه في إبريل من العام الماضي.

وأشار التقرير الذي عرضه وزير المالية إلي إرتفاع رقم مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في نهاية إبريل 2018 إلي 50,1 نقطة مقارنة ب49,2 نقطة في مارس 2018 متجاوزاً حاجز الـ50 نقطة التي تعتبر الحد الفاصل بين النمو والإنكماش وذلك للمرة الثانية خلال 31 شهرًا، بما يعكس النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والتحسن الملموس في معظم المؤشرات ومن بينها إرتفاع الإحتياطي النقدي، وأوضح التقرير أن هذا المؤشر كان قد وصل في نوفمبر 2016 إلي 41,8 نقطة بما يعكس حالة من الركود.

أخبار متعلقة

رئيس الوزراء يجتمع بـ"مجلس المحافظين" غدا

رئيس الوزراء يجتمع بـ"مجلس المحافظين" غدا
استجواب رئيس مجلس الوزراء سيدرج على أعمال جلسة الأمة الكويتي أول مايو

استجواب رئيس مجلس الوزراء سيدرج على أعمال جلسة الأمة الكويتي أول مايو
النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب

النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
رئيس مجلس الوزراء يعين عميد هندسة الإسكندرية نائبا لشؤون خدمة المجتمع

رئيس مجلس الوزراء يعين عميد هندسة الإسكندرية نائبا لشؤون خدمة المجتمع

التعليقات

«الخطيب» يضع النقاط فوق الحروف

أحدث الأخبار

الجيوشي: أرقام جلوس طلاب التعليم الفني ستصل مقرات المدارس الأحد المقبل

الجيوشي: أرقام جلوس طلاب التعليم الفني ستصل مقرات المدارس الأحد المقبل

بالصور| اللجنة النقابية بمطار القاهرة تكرم عامليها بمناسبة عيد العمال

بالصور| اللجنة النقابية بمطار القاهرة تكرم عامليها بمناسبة عيد العمال

النباتات لديها "سوشيال ميديا" أيضا: تتواصل عبر إشارات كيميائية

النباتات لديها "سوشيال ميديا" أيضا: تتواصل عبر إشارات كيميائية

نجاح أول عملية لزراعة 3 أعضاء دفعة واحدة: استغرقت 12 ساعة

نجاح أول عملية لزراعة 3 أعضاء دفعة واحدة: استغرقت 12 ساعة

احترس.. الأجهزة الإلكترونية والحيوانات الأليفة "تدمر الرغبة الجنسية"

احترس.. الأجهزة الإلكترونية والحيوانات الأليفة "تدمر الرغبة الجنسية"

اختيارات الوطن

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

الأكثر قراءة

عاجل