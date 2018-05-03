ماكين يدعو لتنظيم هجوم سيبراني ضد روسيا

دعا العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ماكين، في كتابه الجديد "The Restless Wave"، إلى النظر بجدية لتنظيم هجوم سيبراني ضد روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكما ذكرت صحيفة "ديفينس نيوز"، فإن مثل هذه الإجراءات من جانب الولايات المتحدة ستكون ردا على "تدخل" روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ووفقا لماكين، فإنه ينبغي على واشنطن استغلال فرصها في مجال تقنيات الإنترنت لجعل موسكو "تندم على التعدي" على أسس الديمقراطية الأمريكية. كما دعا الولايات المتحدة إلى الانتقال للهجوم في حرب المعلومات.

ويقيم السيناتور في كتابه بطريقة سلبية سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بروسيا. ووفقا له، فإن ترامب يظهر "السذاجة وعدم الجدية" في اعتباره موسكو حليفا محتملا.

وقال ماكين إن "بوتين لم يكن (أبدا) ولن يكون شريكنا".