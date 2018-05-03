الكرملين: نشهد نهجا جديدا في عملية خفض الإنفاق العسكري

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، أن موسكو تشهد نهجا جديدا في عملية خفض الإنفاق العسكري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيسكوف قوله في تصريحات صحفية بشأن أسباب انخفاض الإنفاق العسكري في روسيا، إن "روسيا أجرت عملا واسع النطاق للتحديث الفني والتكنولوجي، وتم الانتهاء من هذه العملية بشكل عام"، مشيرا إلى أن المستوى الأعلى لتمويل إعادة تسليح الجيش الروسي انتهى.

وأضاف بيسكوف أن ذلك لا يعني إبطاء أو وقف عمل المجمع الصناعي العسكري في روسيا، مشيرا إلى أن موسكو لا تزال تعمل في مجال إنتاج التكنولوجيات الحديثة.

كان معهد ستوكهولم لدراسة قضايا السلام أفاد في وقت سابق، بأن الإنفاق العسكري في روسيا انخفض بنسبة 20% وبلغ 66.3 مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ عام 1998.