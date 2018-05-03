ظريف: إيران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي.. ولن تُضيف عليه أي شيء

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إيران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي ولن تُضيف عليه أي شيء آخر.

وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بأن ظريف وجه رسالة عبر مقطع فيديو مصور نُشر على موقع "يوتيوب"، اليوم، أكد من خلالها أن إيران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي ولن تُضيف عليه أي شيء.

وقال ظريف: "خلال السنتين الأولى والثانية لشغلي منصب وزير الخارجية، قضيت وقتا كبيرا في المفاوضات مع نظرائي الأوروبيين، وروسيا، الصين، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة، وقد توصلنا خلال عام 2015 إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني وسميناه خطة العمل لمشتركة الشاملة، ولقد وافقت إيران على اتخاذ عدة خطوات أساسية لتزيل للوهلة الأولى القلق الأمريكي".

وأضاف ظريف: "تعهدت كذلك أمريكا بإزالة الحظر المفروض على إيران وتسهيل النشاطات التجارية مع إيران، لقد كان هذا الاتفاق مُلزما للجميع وقد وافق عليه جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 11 مرة التزام إيران بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي، لكن أمريكا عمدت إلى نقد الاتفاق النووي بشكل مستمر عبر تهديدها باقي الأطراف من أجل وقف تعاونهم مع إيران".

وتابع: "خلال العام الماضي قال الرئيس الأمريكي، إنه ليس مسرورا من هذا الاتفاق النووي، وأصبح من الواضح الآن أن بعض الأطراف الأوروبية تحاول إعطاء امتيازات أكثر لأمريكا استجابة لعدم رضا الرئيس الأمريكي".