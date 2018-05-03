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الوطن

الجامعة العربية: نتضامن مع المغرب في قرار قطع العلاقات مع إيران

منذ 33 دقيقة
كتب: أ ف ب
الجامعة العربية: نتضامن مع المغرب في قرار قطع العلاقات مع إيران

جامعة الدول العربية

أكدت الجامعة العربية تضامنها مع المغرب في قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران الذي أعلن الثلاثاء، آخذة على طهران تسهيل عمليات إرسال أسلحة إلى جبهة بوليساريو الانفصالية في الصحراء الغربية.

وعبر محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام الجامعة العربية، في بيان اليوم، عن "التضامن مع المملكة المغربية في قرارها قطع علاقاتها مع إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية".

وأشار عفيفي إلى أن "القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في أبريل في الظهران بشأن التدخلات الإيرانية عكس موقفا عربيا صلبا في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها".

وكانت السعودية، الخصم الإقليمي لإيران، أكدت كذلك وقوفها إلى جانب المملكة، فيما رفض مسؤول في جبهة بوليساريو رفضا قاطعا اتهامات الرباط.

واعلن المغرب الذي يقيم علاقات وثيقة مع الرياض، الثلاثاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران.

واتهم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إيران بتسهيل تسليم جبهة بوليساريو أسلحة عبر حزب الله اللبناني.

وفيما تتمتع الحركة الانفصالية الصحراوية بدعم الجزائر تاريخيا، أكدت الرباط أن "عنصرا" في سفارة إيران بالجزائر شارك في العملية.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة" هذه الاتهامات، وأعربت عن أسفها لأنها تشكل "ذريعة" لقطع العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت الوزارة أن السلطات الإيرانية "تعتبر أن لا أساس لهذه القضية"، مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية ملتزمة بـ"احترام (...) سيادة وأمن" الدول التي تقيم معها علاقات دبلوماسية و"عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

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